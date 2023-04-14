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14.04.2023  13:39   Рита Парфенова

Викрито двох бойовиків «ДНР», які брали участь в окупації Куп'янщини

Особи ще двох загарбників, які брали участь в окупації Куп'янщини, встановити правоохоронці Харківщини.

Правоохоронці Харківщини викрили ще двох бойовиків ДНР, які брали участь в окупації Куп’янщини Правоохоронці Харківщини викрили ще двох бойовиків ДНР, які брали участь в окупації Куп’янщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, одним з підозрюваних є 30-річний житель м. Макіївки в Донецькій області, який відомий за даними слідства як уродженець Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до складу 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої "ДНР". Інший підозрюваний, 35-річний чоловік, раніше проживав у м. Чистякове в Донецькій області. Він став учасником не передбаченого законом збройного формування, а саме 1-ї окремої мотострілецької Слов'янської бригади так званої "ДНР", не пізніше 2017 року.

Вказані особи виконували завдання зі здійснення збройного опору Збройним Силам України в Донецькій області. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, підозрювані перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів з метою унеможливити контроль Збройних Сил України над зазначеною територією.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, двом чоловікам було повідомлено про підозру відповідно до статті 258-3 частини 1 та статті 260 частини 2 Кримінального кодексу України, за фактами участі в терористичній організації та в діяльності незаконного військового формування.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили донеччанина, який захоплював Куп’янщину

 

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  бойовик, прокуратура, харків
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