Викрито двох бойовиків «ДНР», які брали участь в окупації Куп'янщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, одним з підозрюваних є 30-річний житель м. Макіївки в Донецькій області, який відомий за даними слідства як уродженець Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до складу 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої "ДНР". Інший підозрюваний, 35-річний чоловік, раніше проживав у м. Чистякове в Донецькій області. Він став учасником не передбаченого законом збройного формування, а саме 1-ї окремої мотострілецької Слов'янської бригади так званої "ДНР", не пізніше 2017 року.

Вказані особи виконували завдання зі здійснення збройного опору Збройним Силам України в Донецькій області. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, підозрювані перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів з метою унеможливити контроль Збройних Сил України над зазначеною територією.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, двом чоловікам було повідомлено про підозру відповідно до статті 258-3 частини 1 та статті 260 частини 2 Кримінального кодексу України, за фактами участі в терористичній організації та в діяльності незаконного військового формування.