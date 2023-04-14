14.04.2023 13:32 Віталій Хінєвіч

СБУ викрила організаторів псевдореферендуму на окупованій Харківщині

Співробітники Служби безпеки викрили двох організаторів псевдореферендуму про приєднання тимчасово окупованих територій Харківської області до держави-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зловмисниками виявилися 54-річна жінка та 43-річний чоловік - мешканці Вовчанського району, які негативно ставилися до представників українських органів влади, правоохоронних структур та військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними слідства, влітку минулого року обидва колаборанти добровільно погодилися співпрацювати з російськими загарбниками та обійняли посади помічників начальника територіального управління при окупаційній адміністрації Вовчанського району Харківської області.

За кожним зі зловмисників була закріплена своя територія відповідальності у межах окремих сільських рад окупованого району.

На цих посадах вони організовували збори місцевого населення, де розповідали про прийняте рашистами рішення провести так званий "референдум" на захоплених територіях. Колаборанти агітували громадян брати участь у цих незаконних діях, не приховуючи, що справжньою метою цього псевдореферендуму є безальтернативне приєднання окупованих українських територій до складу рф.

Також, вони підшукували кандидатів, які б погодилися працювати у фейкових виборчих дільницях, та збирали з них документи: заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорту, документи про освіту та фотокартки.

Злочинним планам окупантів і їх поплічників завадив контрнаступ Сил оборони України та звільнення захоплених територій.

Після деокуації обидва колаборанти намагалися "загубитися" і уникнути передбаченої Законом відповідальності. Утім, оперативники спецслужби викрили їх протиправну діяльність і встановили місцезнаходження.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі їм обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

За вчинення кожного з цих злочинів винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Викриття зловмисників та документування їх протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



