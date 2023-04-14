14.04.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Лікарі розповіли як правильно виходити з посту

Важливе значення такі рекомендації мають для хворих із хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної, травної, ендокринної та сечовидільної систем, виникнення та перебіг яких мають несумнівний зв’язок з харчуванням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим, не бажано вживати понад 150-200 г м’яса (особливо жирного - свинини та баранини), більше одного яйця та багато соусів, які містять велику кількість тваринних жирів.

У період свят обов’язково їжте овочі - сирі, тушковані, варені чи запечені. Вони не містять великої кількості калорій (за виключенням крохмальних - картоплі та інших), а натомість мають багато харчових волокон, вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів. Денна норма - 300 г.

Також рекомендується споживати корисні продукти з усіх груп щодня: овочі та бобові; фрукти та ягоди; цільні злаки та горіхи; молочні та кисломолочні продукти; рибу, м’ясо, яйця.

Пийте достатньо води. Норма рідини в день для дорослої людини - 4% від загальної маси тіла, але орієнтуйтеся на свою спрагу. Обирайте напої, які не містять багато калорій.

Пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Однак якщо ви все-таки не можете відмовитися від спиртних напоїв, пийте більше води (склянку після кожного келиху алкогольного напою), уникайте соків та газованих напоїв.

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