14.04.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Газовики у Харківській області усувають наслідки ворожих обстрілів

Фахівці протягом тижня працювали у дев'яти громадах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Повідомляється, що у 6 з них - Ізюмській, Чкаловській, Циркунівській, Липецькій, Малинівській та Балаклійській - провели відновлювальні роботи.

Попри це, без газопостачання там все ще залишається близько 8500 тисяч домоволодінь. Найбільша кількість споживачів із відключеним газопостачанням зафіксована в Ізюмській та Циркунівській громадах – 6 988. Відновлювальні роботи тривають.

У Куп’янській громаді газовики усунули виток газу, який стався через російський обстріл. Так, у результаті бойових дій було пошкоджено ввідний газопровід до приватного будинку. На жаль, домоволодіння повністю зруйноване.

У Вільхуватській громаді стався витік газу на розподільчому підземному газопроводі високого тиску. Фахівці аварійно-диспетчерської бригади наклали бандаж, не припиняючи газопостачання споживачам. А от у Дергачівській громаді внаслідок витоку газу у квартирі двоповерхового будинку, було припинено газопостачання для 16 споживачів.



