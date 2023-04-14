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14.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Газовики у Харківській області усувають наслідки ворожих обстрілів

Фахівці протягом тижня працювали у дев'яти громадах області.

Газовики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Повідомляється, що у 6 з них - Ізюмській, Чкаловській, Циркунівській, Липецькій, Малинівській та Балаклійській - провели відновлювальні роботи.
 
Попри це, без газопостачання там все ще залишається близько 8500 тисяч домоволодінь. Найбільша кількість споживачів із відключеним газопостачанням зафіксована в Ізюмській та Циркунівській громадах – 6 988. Відновлювальні роботи тривають.
 
У Куп’янській громаді газовики усунули виток газу, який стався через російський обстріл. Так, у результаті бойових дій було пошкоджено ввідний газопровід до приватного будинку. На жаль, домоволодіння повністю зруйноване. 
 
У Вільхуватській громаді стався витік газу на розподільчому підземному газопроводі високого тиску. Фахівці аварійно-диспетчерської бригади наклали бандаж, не припиняючи газопостачання споживачам. А от у Дергачівській громаді внаслідок витоку газу у квартирі двоповерхового будинку, було припинено газопостачання для 16 споживачів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно ремонтують комунікації.
 

Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкг, харків
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