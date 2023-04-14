У Харкові затримані сутенери: поліція розпочала розслідування

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, головним організатором цієї злочинної схеми виявився 25-річний чоловік, який орендував чотири квартири та перетворював їх на місця, де надавалися послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Йому допомагала 48-річна мешканка Харкова, яка виконувала роль оператора і розміщувала оголошення в Інтернеті, рекламуючи послуги жінок.

5 квітня співробітники Управління міграційної поліції разом з слідчими Головного управління Національної поліції в Харківській області та батальйону поліції особливого призначення провели 7 обшуків. В результаті обшуків було виявлено 8 жінок, які були втягнуті у заняття проституцією. Крім того, під час обшуків були вилучені речові докази, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів, а також предмет, схожий на пістолет з патронами.

Наразі вирішується питання про повідомлення сутенерам про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліція продовжує розслідування цієї справи з метою припинення діяльності злочинної групи та притягнення всіх винних осіб до відповідальності перед законом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили харків’янку, яка організувала незаконний «бізнес» та робила з неповнолітніх повій.