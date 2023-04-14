14.04.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно ремонтують комунікації

З початку року бригади дільниці Новобаварського району замінили у будинках 800 метрів систем водопостачання, 180 метрів систем водовідведення та 60 метрів комунікацій зливової каналізації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як повідомила сьогодні, 14 квітня, виконувачка обов'язків провідного інженера дільниці Олександра Мороз, напередодні ремонтники завершили комплексні заходи щодо заміни двох технічно зношених ділянок внутрішньобудинкових систем водопостачання загальною довжиною понад 50 погонних метрів у будинках на вулицях Полтавський Шлях та Академіка Богомольця. У роботі використовувалися сучасні високоякісні матеріали, які прослужать харків'янам не один десяток років.

«Попередньо детально розробляємо чіткий план дій. Такий підхід дозволяє оперативно та якісно виконувати відповідні відновлювальні роботи.

У ході проведення планового технічного обслуговування та профілактичних заходів виявляємо внутрішньобудинкові системи, які потребують заміни чи ремонту. У найближчих планах – заміна 60 погонних метрів трубопроводу холодного водопостачання у будинку на вулиці Москалівській», – поінформувала Олександра Мороз.



