14.04.2023 12:27

Добірка найкращих макбуків на початок 2023 року

До лінійки MacBook входять компактні планшетні комп'ютери, які ідеально підходять для виконання повсякденних завдань. Макбук — це відмінний вибір для офісних працівників та студентів.

Рекомендуємо придбати MacBook на сайті компанії Цитрус, яка є офіційним дилером бренду Apple в Україні.

Перелік основних переваг серії включає в себе:

багатий вибір моделей;

високу обчислювальну потужність та яскравість дисплея;

міцний металевий корпус, захищений від пошкоджень;

стабільну роботу операційної системи;

регулярний вихід оновлень та велику мережа сервісних центрів.

Для того щоб куплена модель ноутбука Apple зберігала актуальність протягом декількох років, слід вибирати варіанти оснащені високопродуктивними чіпсетами власного виробництва (М1 або М2). Ця апаратна архітектура буде інтенсивно розвиватися у найближчі роки.

Який макбук купити у 2023 році?

Якщо бюджет вам дозволяє, рекомендуємо вибирати моделі, які працюють на базі процесорів Apple серії М. Разом із тим виробник пропонує ряд ноутбуків середньої цінової категорії, які не розчарують обивателів з точки зору функціоналу та продуктивності.

MacBook Air M1 — оптимальний вибір 2023

Завдяки характеристикам відносно нового чіпа модель демонструє видатну продуктивність, а потужності вбудованої батареї вистачає на 24 години роботи в автономному режимі. Оптимальне рішення для тих, хто часто вирушає у ділові подорожі та мандрівки. Властивості екрану у поєднанні з апаратною «начинкою» дозволяють Air M1 впевнено справлятися із завданнями, пов’язаними з обробкою графічних файлів.

MacBook Air M2 — найбільш потужний макбук на сьогодні

Модель оснащена процесором останнього покоління Apple А2. Приріст продуктивності у порівнянні з моделлю М1 є, але на думку фахівців він не настільки відчутний, щоб одразу відмовлятися від попередньої ітерації. Суттєвим недоліком також вважається відсутність просунутої системи охолодження. Втім, якщо ви бажаєте купити макбук останньої версії, Air M2 — це саме те, що ви шукаєте.

MacBook Pro 14 — універсальний вибір для широкого кола користувачів

Завдяки потужному процесору та широкоформатному (як для лінійки MacBook) дисплею цей пристрій у повній мірі задовольняє вимогам графічних дизайнерів та відеомонтажерів. Наявність набору поширених портів дозволяє підключати зовнішні пристрої для розширення функціональних можливостей.

Після випуску процесорів М2 Apple відчутно знизили ціни на MacBook Pro M1. Це дозволяє придбати високопродуктивний компактний ноутбук на вигідних умовах. Крім того, у цій версії присутній тачпад, від якого компанія-виробник відмовилася у наступних ітераціях серії.

MacBook Air (2020) — найкращий варіант для обмеженого бюджету

Це остання модель з лінійки, оснащена чіпсетом виробництва Intel. Air 2020 справедливо вважають найкращим макбуком попередньої епохи. Пристрій працює стабільно, швидко і вправно виконує офісні завдання та пропонує базові функції мультимедіа.



