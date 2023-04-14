14.04.2023 12:15 Рита Парфенова

Наруга над національним символом: жінка, яка розірвала прапор України, отримала вирок

На Харківщині жінка визнана винною у публічній наруги над Державним Прапором України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у листопаді минулого року під час перебування біля будівлі Вільшанського старостату 35-річна жінка зламала флагшток з українським прапором. В результаті вона розірвала прапор на частини та викинула його на землю поруч з адміністративною будівлею.

10 квітня 2023 року суддя Дергачівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок стосовно жінки за фактом публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України). Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.



Санкція статті за вказаний злочин передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.



