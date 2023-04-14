Рівень радіації у Харкові та області на 14 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 14 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 13 квітня.
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