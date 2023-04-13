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13.04.2023  21:41   Дмитро Колонєй

Майже півтора десятки світлофорів відремонтували у Харкові

Про хід відновлення огороджень, дорожних знаків та світлофорів поінформували у КП «Харків-Сигнал».

Відремонтували майже півтора десятки світлофорів у Харкові комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», за тиждень спеціалісти підприємства:
  • відремонтували 106 елементів огородження;
  • встановили нові та замінили 57 дорожніх знаків;
  • відремонтували 14 світлофорних об'єктів за заявками мешканців. 
Відремонтували майже півтора десятки світлофорів у Харкові комунальники
 
Для оперативного реагування на повідомлення про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху на території міста Харкова можна звертатися за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).
 
Відремонтували майже півтора десятки світлофорів у Харкові комунальники

Источник:   Міськраду
 Тэги:  ремонт, сіітлофор, харків, дороги
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