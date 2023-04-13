13.04.2023 21:41 Дмитро Колонєй

Майже півтора десятки світлофорів відремонтували у Харкові

Про хід відновлення огороджень, дорожних знаків та світлофорів поінформували у КП «Харків-Сигнал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харків-Сигнал», за тиждень спеціалісти підприємства:

відремонтували 106 елементів огородження;

встановили нові та замінили 57 дорожніх знаків;

відремонтували 14 світлофорних об'єктів за заявками мешканців.

Для оперативного реагування на повідомлення про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху на території міста Харкова можна звертатися за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).



