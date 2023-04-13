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13.04.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

У деяких районах Харкова тимчасово буде припинено подачу води

Харківські комунальники проводитимуть роботи з ліквідації пошкодження.


Харківводоканал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації пошкодження на водоводі D=800 мм на насосній станції тимчасово з 23:00 13 квітня до 06:30 14 квітня буде припинено водопостачання частини Індустріального та Немишлянського районів.
 
Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
 
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Телефон для довідок: 15-33»,- звернулися до харків'ян комунальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усунули аварії на водоводах.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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