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13.04.2023  15:58   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтники відновили систему теплопостачання в зуйнованому будинку

Де та які саме роботи виконують фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Відновили систему теплопостачання в зуйнованому будинку Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у  Немишлянському районі бринади  підприємсива продовжують роботи з відновлення будинку на вул. Ювілейній в селищі Кулиничі. 
 
Відновили систему теплопостачання в зуйнованому будинку Харкова комунальники
 
Фахівці повністю відновили систему теплопостачання в зруйнованих квартирах та підвальному приміщенні, стояки холодного водопостачання в квартирах, замінили вікна, залили плити перекриття між першим та другим поверхами, утеплили підлогу в квартирах, встановили металеві вхідні двері до квартир. Зараз проводяться роботи з утеплення стін фасаду будинку.
 
У Новобаварському районі продовжуються роботи з поточного утримання житлового фонду комунальної форми власності.
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  ремонт, будинок, харків
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