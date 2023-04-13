13.04.2023 15:58 Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтники відновили систему теплопостачання в зуйнованому будинку

Де та які саме роботи виконують фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Немишлянському районі бринади підприємсива продовжують роботи з відновлення будинку на вул. Ювілейній в селищі Кулиничі.

Фахівці повністю відновили систему теплопостачання в зруйнованих квартирах та підвальному приміщенні, стояки холодного водопостачання в квартирах, замінили вікна, залили плити перекриття між першим та другим поверхами, утеплили підлогу в квартирах, встановили металеві вхідні двері до квартир. Зараз проводяться роботи з утеплення стін фасаду будинку.

У Новобаварському районі продовжуються роботи з поточного утримання житлового фонду комунальної форми власності.



