13.04.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині раніше судимий напав і пограбував чоловіка

Зловмисник напав на громадянина, вдаривши його по потилиці і забрав гроші.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що в грудні минулого року в смт Високий чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, маючи не зняту та не погашену судимість, вчинив новий злочин. Перебуваючи в приміщенні одного з супермаркетів, зловмисник побачив, як чоловік знімає готівку біля каси.

Зловмисник, дочекавшись, коли чоловік вийде на вулицю, напав на нього зі спини, завдавши удару в потилицю. Коли потерпілий впав на землю, грабіжник схопив гаманець своєї жертви, в якому крім грошей також знаходилась банківська картка, і втік з місця події.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у грабежі в умовах воєнного стану та викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 357 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Харківський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



