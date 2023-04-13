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13.04.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині раніше судимий напав і пограбував чоловіка

Зловмисник напав на громадянина, вдаривши його по потилиці і забрав гроші.

вирок суду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Прокурори довели, що в грудні минулого року в смт Високий чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, маючи не зняту та не погашену судимість, вчинив новий злочин. Перебуваючи в приміщенні одного з супермаркетів, зловмисник побачив, як чоловік знімає готівку біля каси.
 
Зловмисник, дочекавшись, коли чоловік вийде на вулицю, напав на нього зі спини, завдавши удару в потилицю. Коли потерпілий впав на землю, грабіжник схопив гаманець своєї жертви, в якому крім грошей також знаходилась банківська картка, і втік з місця події.
 
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у грабежі в умовах воєнного стану та викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 357 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі.
 
Обвинувальний вирок виніс Харківський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові убив свого знайомого.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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