13.04.2023 15:21 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали водія, який зухвало та небезпечно порушував правила

Патрульні затримали автомобіліста, який зробив грубе правопорушення у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із поиланням на Патрульну поліцію, водій авто ВАЗ проїжджає перехрестя проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграду на заборонений сигнал світлофора. Це було зафіксовано на відео.

Цей запис був злитий у соцмережу. Майже одразу патрульні розшукали правопорушника та притягнули до відповідальності. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Шановні учасники дорожнього руху, нагадуємо, що нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків.



