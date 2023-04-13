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13.04.2023  15:21   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали водія, який зухвало та небезпечно порушував правила

Патрульні затримали автомобіліста, який зробив грубе правопорушення у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із поиланням на Патрульну поліцію, водій авто ВАЗ проїжджає перехрестя проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграду на заборонений сигнал світлофора. Це було зафіксовано на відео.
 
Цей запис був злитий у соцмережу. Майже одразу патрульні розшукали правопорушника та притягнули до відповідальності. На громадянина поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.
 
 
Шановні учасники дорожнього руху, нагадуємо, що нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків.
 
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  порушення пдр, харків
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