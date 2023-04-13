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13.04.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на міні підірвався тракторист: поліція встановлює обставини події

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
13 квітня близько 9:55 до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в селі Липці на вибуховому пристрої підірвався чоловік. 
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції встановили, що водій трактора їхав за причепом в село Борисівка. Під час руху транспорт з'їхав з дороги в поле, де натрапив на міну. 
 
28-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.
 
Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно телефонувати 101 або 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці в Харківській області ексгумували труп чоловіка.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, агрессия россии
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