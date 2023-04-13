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13.04.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Комунальники звернулися до харків'ян щодо тарифів

Останнім часом до КП «Харківводоканал» надходить багато звернень від харків'ян щодо можливого підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, передає РЕДПОСТ .

Харківводоканал
 
Повідомляється, що для споживачів КП «Харківводоканал» діють тарифи, введені з 01.01.2022 згідно з постановою НКРЕКП від 22.12.2021 №2894: на централізоване водопостачання 16,032 грн/м3 з ПДВ, на централізоване водовідведення - 8,484 грн/м3 з ПДВ. Ці тарифи залишаються найнижчими в Україні.
 
Слід зауважити, що фактичні витрати підприємства перевищують чинні тарифи.
 
Однак міський голова Харкова Ігор Терехов та керівництво «Харківводоканалу» добре розуміють складний фінансовий стан багатьох мешканців міста, пов'язаний з триваючою військовою агресією. Тому задіяні всі доступні ресурси та механізми, щоб не допустити підвищення цін на комунальні послуги.
 
Водночас просимо харків'ян із порозумінням ставитись до праці робітників підприємства та по можливості оплачувати комунальні платежі. Це є гарантією стабільної роботи та надання високоякісних послуг водопостачання та водовідведення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усунули аварії на водоводах.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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