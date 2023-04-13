13.04.2023 14:21 Рита Парфенова

Нетверезий водій пропонував патрульним 10 тисяч хабара у Харкові

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 12 квітня на вулиці П'ятигорській, патрульні зупинили автомобіль Renault за порушення правил дорожнього руху.

Під час розмови з водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,74 проміле алкоголю.

Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Патрульні кілька разів попереджали водія про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але він не реагував на попередження. Для фіксації обставин події на місце була викликана слідчо-оперативна група.

На водія автомобіля Renault було складено адміністративний протокол за частину 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння)КУпАП. Загалом за денну зміну патрульні виявили 15 водіїв з ознаками сп'яніння.

Раніше РЕДПОСТ, писав, що у Харкові нетверезий водій запропонував патрульним хабар у розмірі 4 тисяч гривен.



