04.04.2023 11:40 Рита Парфенова

Нетверезий водій пропонував хабар патрульним Харкова

У Харкові нетверезий водій запропонував патрульним хабар у розмірі 4 тисяч гривен.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, подія сталася ввечері 3 квітня.

Водій автомобіля Volkswagen, який патрульні зупинили на стаціонарному посту,не мав права керування автомобілем.

До того ж під час спілкування інспектори виявили у кермувальника явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Водій виявив бажання пройти огляд у лікаря нарколога.

По дорозі до закладу охорони здоров’я чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду. Патурльні попредили чоловіка про кримінальну відповідальність за надання хабаря службовій особі, але той не відреагував та поклав на сидіння службового 8 купюр номіналом 500 гривень. Поліцейські негайно зупинили службовий автомобіль та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі. На кермувальника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ДТП, у якому нетверезий водій у Харкові ледь не вбив свого сина.



