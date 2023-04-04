04.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники проводять уроки з мінної безпеки у всіх районах Харкова

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, започаткований Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Метою такої події є привернення уваги людства до проблеми мінної загрози, перешкоджання використанню державами мін та подібних вибухових апаратів, покращення поінформованості суспільства щодо загрози вибухових пристроїв та пошук методів їхнього знищення.

Сьогодні в усіх районах міста Харкова та області організовуються навчання з мінної безпеки, тренінги, показують цивільному населенню зразки мін тощо.

Водночас зазначається, що Харківщина, є однією з найбільш постраждалих від мін областю. Загалом з початку бойових дій саперами ДСНС знешкоджено близько 62 тисячі вибухонебезпечних предметів.



