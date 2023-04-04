04.04.2023 10:54 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 108 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

3 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,9 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 9,9 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 108 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалися 25 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 126 саперів та 50 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2013,5 га території, 259,6 км автомобільних доріг, 952,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 54 тис. 745 ВНП.



