Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 квітня

За добу офіційно зареєстровано 47 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 106 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 730 осіб. Одужало 309 964 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1426 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 50 осіб (із них 47 – мешканці міста Харкова). По 18 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському та Богодухівському, 17 - у Лозівському, 3 - в Ізюмському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 3 квітня.
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