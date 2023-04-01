01.04.2023 17:31 Дмитро Колонєй
ДТП: нетверезий водій у Харкові ледь не вбив свого сина
Правоохоронці Харкова розслідують обставини аварії на Новій Баварії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 1 квітня 2023 року близько 12:30 по вулиці Дудинській зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos під керуванням 39-річного водія та Chevrolet Cruze під керуванням 34-річного чоловіка, які рухались у попутному напрямку.
Від удару один з транспортних засобів в’їхав у паркан приватного домоволодіння, інший – скоїв наїзд на дорожній знак. Попередньо встановлено, що водій «Daewoo Lanos» перебував в стані алкогольного сп’яніння. Травми отримав його 13-річний син.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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