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01.04.2023  17:31   Дмитро Колонєй

ДТП: нетверезий водій у Харкові ледь не вбив свого сина

Правоохоронці Харкова розслідують обставини аварії на Новій Баварії.

ДТП Харків: Зіткнувся з Chevrolet Cruze та ледь не вбив сина п'яний врдій Daewoo Lanos
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 1 квітня 2023 року близько 12:30 по вулиці Дудинській зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos під керуванням 39-річного водія та Chevrolet Cruze під керуванням 34-річного чоловіка, які рухались у попутному напрямку. 
 
 
 
ДТП Харків: Зіткнувся з Chevrolet Cruze та ледь не вбив сина п'яний врдій Daewoo Lanos
 
Від удару один з транспортних засобів в’їхав у паркан приватного домоволодіння, інший – скоїв наїзд на дорожній знак. Попередньо встановлено, що водій «Daewoo Lanos» перебував в стані алкогольного сп’яніння. Травми отримав його 13-річний син.  
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
 
ДТП Харків: Зіткнувся з Chevrolet Cruze та ледь не вбив сина п'яний врдій Daewoo Lanos
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків, діти
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