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27.03.2023  21:55   Дмитро Колонєй

ДТП: у центрі Харкова зіткнулися позашляховик та легкове авто

Аварія сталася на Сумській вулиці у Харкові.

ДТП Харків: Зіткнулися у центрі міста позашляховик Mercedes-Benz G-класа та Mazda
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК Харков- Life, на перехресті Сумській та Маяковського, сталася ДТП за участі Mazda и Mercedes-Benz G-класа.
 
ДТП Харків: Зіткнулися у центрі міста позашляховик Mercedes-Benz G-класа та Mazda
 
ДТП Харків: Зіткнулися у центрі міста позашляховик Mercedes-Benz G-класа та Mazda
 
Японське авто з відірваним бампером, а Гелентваген потрапив на тротуар.
 
 

Источник:   ТК Харков-Life
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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