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27.03.2023  22:25   Василь Голосний

Перші квіти в одному з парків Харкова (фото)

Харків, квіти
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, квіти, весна, пейзаж
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