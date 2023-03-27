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27.03.2023  22:42   Дмитро Колонєй

Готуємо пісні роли з лавашу з овочами

Ще одна страва, яка може урізноманітнити пісне меню.

Як приготувати пісні роли з лавашу з овочами
 
Як пише РЕДПОСТ, пісне меню теж може бути смачним та різноманітним.
 

Пісні роли з лаваша з овочами.

 

Продукти:

 

  • лаваш або коржик,
  • 2-3 ст. л.  пасти з квасолі (або хумусом),
  • невеликий качан салату,
  • 2 свіжі огірки,
  • за бажанням - інші овочі, соєва "спаржа".

Покроковий рецепт приготування

 

 
  1. Тонко нарізати огірок, овочі та соєві палички.
  2. Лист лаваша покласти на обробну дошку та намазати пастою.
  3. Уздовж короткого краю лаваша покласти скибочки тонко нарізаного огірка, нарізані овочі, соєві палички та накрити кількома листками салату латук.
  4. Згорнути тугий рулет, розкласти по тарілках (можна нарізати) і подавати до столу. (За бажання ролі можна злегка обсмажити на сковороді).

 


Тэги:  рецепт, роли, овочі, лаваш
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