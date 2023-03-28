Прогноз погоди у Харкові на 28 березня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 79%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.
Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
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