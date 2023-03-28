28.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 березня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 79%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.

Народні прикмети

Погоду цього дня передвіщають вода і птахи.

У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким.

Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла.

Горобці цвірінькають — до теплого та сонячного дня.

Яскраве сонце на заході віщує дощову погоду найближчими днями.

У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.



