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07.03.2023  21:52   Дмитро Колонєй

Оригінальний пісний суп із фрикадельками

Традиційний рецепт фрикадельок замінюємо на пісний.

Як пише РЕДПОСТ, фрикадельки з гречки та грибів будуть нітрохи не гірші за звичайні м'ясні.
 

Пісний суп із фрикадельками

Продукти на 4 порції:

  • Печериці свіжі - 250 г
  • Гречка – 0,5 склянки
  • Картопля – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Олія соняшникова - 20 г
  • Сіль дрібна - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Цибуля зелена - для подачі

Покроковий рецепт приготування

  1. Зварити гречку.
  2. Гриби та 1 цибулину почистити, дрібно порізати.
  3. Розігріти сковороду і обсмажити на олії.
  4. Змішати гречку, гриби та цибулю.
  5. Пюрирувати блендером.
  6. Сформувати кульки, обваляти в борошні і злегка обсмажити (або не робити цього, якщо кульки вийшли щільні).
  7. Моркву, цибулю та картопля почистити.
  8. Моркву натерти на тертці, цибулю порізати.
  9. Обсмажити на олії в тій же сковороді, де готувалися гриби.
  10. Покласти в киплячу воду.
  11. Через 7 хвилин додаємо порізану картоплю.
  12. Посолити, додати спеції до смаку.
  13. Коли суп буде готовий, розлити по тарілках. У кожну тарілку покласти фрикадельки.
  14. Посипати зеленню.
 

 


Тэги:  рецепт, пост, суп, 8 березня, фрікадельки
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