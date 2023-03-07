07.03.2023 21:52 Дмитро Колонєй
Оригінальний пісний суп із фрикадельками
Традиційний рецепт фрикадельок замінюємо на пісний.
Як пише РЕДПОСТ
, фрикадельки з гречки та грибів будуть нітрохи не гірші за звичайні м'ясні.
Пісний суп із фрикадельками
Продукти на 4 порції:
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Печериці свіжі - 250 г
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Гречка – 0,5 склянки
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Картопля – 2 шт.
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Цибуля ріпчаста - 2 шт.
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Морква – 1 шт.
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Олія соняшникова - 20 г
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Сіль дрібна - за смаком
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Перець чорний мелений - за смаком
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Цибуля зелена - для подачі
Покроковий рецепт приготування
-
Зварити гречку.
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Гриби та 1 цибулину почистити, дрібно порізати.
-
Розігріти сковороду і обсмажити на олії.
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Змішати гречку, гриби та цибулю.
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Пюрирувати блендером.
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Сформувати кульки, обваляти в борошні і злегка обсмажити (або не робити цього, якщо кульки вийшли щільні).
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Моркву, цибулю та картопля почистити.
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Моркву натерти на тертці, цибулю порізати.
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Обсмажити на олії в тій же сковороді, де готувалися гриби.
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Покласти в киплячу воду.
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Через 7 хвилин додаємо порізану картоплю.
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Посолити, додати спеції до смаку.
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Коли суп буде готовий, розлити по тарілках. У кожну тарілку покласти фрикадельки.
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Посипати зеленню.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
рощповідав, як приготувати пісні рецепти на святковий 8 Березня.
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