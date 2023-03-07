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07.03.2023  20:10   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік біля власного будинку підірвався на міні

Під Харковом людина наступила на міну "Пелюстка".

Підірвався на міні біля власного будинку чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,із посиланнням на начальника ХОВА Олега Синєгубова, біля 16:00, 63-річний мешканець с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкове поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
 
Олег Синєгубов закликав усіх бути максимально уважними та обережними, адже на деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення підозрілого предмета  не торкайтесь його. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та одразу звернутися до співробітників ДСНС або Нацполіції.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом рибалка підірвався на розтяжці.
 
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Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
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