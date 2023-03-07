07.03.2023 20:10 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік біля власного будинку підірвався на міні

Під Харковом людина наступила на міну "Пелюстка".

Як повідомляє РЕДПОСТ,із посиланнням на начальника ХОВА Олега Синєгубова, біля 16:00, 63-річний мешканець с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкове поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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Олег Синєгубов закликав усіх бути максимально уважними та обережними, адже на деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення підозрілого предмета не торкайтесь його. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та одразу звернутися до співробітників ДСНС або Нацполіції.

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