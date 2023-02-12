12.02.2023 21:13 Рита Парфенова

Харківський хіп-хоп гурт ТНМК зняв кліп-відеоінструкцію на основі коміксів художника харківської ТрО

Гурт “Танок на майдані Конґо” презентував відеокліп на пісню «Хоббіт» є інструкцією з користування тактичною аптечкою.





В основі відео – комікси тероборонівця Руслана Піхоти з Харківщини про тактичну медицину, повідомляє РЕДПОСТ



«Люблю харківські кейси - такі, як "Історія України за п'ять хвилин". Ось вам новий - інструкція з тактичної медицини в коміксах. Все почалося з того, що якось улітку я відправив аптечку нашому земляку Руслану Піхоті. Пізніше в мережі з'явилися його військові комікси, а ми якраз у "Згуртовані" (фонд - ред.) думали створити інструкцію до аптечок. Але не суху і лякаючу, а... цікаву. От тут пазл і склався», - розповів один із фронтменів гурту Олександр «Фоззі» Сидоренко.



Незабаром, за обіцянками гурту, інструкція буде в кожній тактичній аптечці “Згуртованих”.



Також музиканти побажали якнайшвидшого одужання автору коміксів – як виявилося, воїн харківської тероборони Руслан Піхота зараз лікується після поранення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що хіп-хоп гурт ТНМК презентував анімайійний блокбастер «Дивись, куди ідеш» про те, як вберегтися від нерозірваних снарядів, мін, розтяжок, гранат та інших вибухових пристроїв.





Источник: facebook/Олександр «Фоззі» Сидоренко

