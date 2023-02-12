12.02.2023 20:08 Рита Парфенова

Мешканець Харківщини отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу

У неділю, 12 лютого, Вовчанск знову був під ударом ворожих ракет.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.



«Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався сьогодні ввечері, пошкоджено один із приватних будинків», - написав Мельник у telegram.



Поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 7 населеним пунктам Харківщини.



