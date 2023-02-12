Мешканець Харківщини отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу

У неділю, 12 лютого, Вовчанск знову був під ударом ворожих ракет.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
«Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався сьогодні ввечері, пошкоджено один із приватних будинків», - написав Мельник у telegram.
Поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 7 населеним пунктам Харківщини.
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День неможливо спланувати заздалегідь – він сам себе планує. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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