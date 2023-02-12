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12.02.2023  20:08   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу

У неділю, 12 лютого, Вовчанск знову був під ударом ворожих ракет.

обстріл Харківської області

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ, який стався сьогодні ввечері, пошкоджено один із приватних будинків», - написав Мельник у telegram.

Поранення отримав 46-річний місцевий мешканець.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 7 населеним пунктам Харківщини.


Источник:   Телеграм/Сергій Мельник
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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