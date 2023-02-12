Окупанти обстріляли 7 міст та селищ Харківщини

На півночі Харківської області ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом протягом доби 12 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 7 населеним пунктам Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
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