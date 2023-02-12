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12.02.2023  18:43   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 7 міст та селищ Харківщини

На півночі Харківської області ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом протягом доби 12 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 7 населеним пунктам Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Амбарне,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

  • Берестове,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Піщане.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що окупанти завдали авіаударів по двом селам Харківщини

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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