12.02.2023 18:00 Рита Парфенова

Слідчі вилучили сурогатний алкоголь у постачальника для наливайок

У Чугуївському районі розкрито підприємця, який постачав сурогатний алкоголь до наливайок та споживачам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Правоозоронці провели обшуки у порушника, який виробляв сурогатний алкоголь та епродавав до наливайок. В нього знайдено 630 літрів спирту - з них 100 літрів вже готової сурогатної горілки.

Весь алкоголь, звісно, вилучили з обігу - він може бути небезпечний для здоров’я людей. Наразі проходять відповідні експертизи та встановлюються

постачальникі спирту для цього «бізнесмена».



