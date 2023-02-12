Слідчі вилучили сурогатний алкоголь у постачальника для наливайок

У Чугуївському районі розкрито підприємця, який постачав сурогатний алкоголь до наливайок та споживачам.
Правоозоронці провели обшуки у порушника, який виробляв сурогатний алкоголь та епродавав до наливайок. В нього знайдено 630 літрів спирту - з них 100 літрів вже готової сурогатної горілки.
Весь алкоголь, звісно, вилучили з обігу - він може бути небезпечний для здоров’я людей. Наразі проходять відповідні експертизи та встановлюються
постачальникі спирту для цього «бізнесмена».
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