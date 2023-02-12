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12.02.2023  16:38   Рита Парфенова

На шосе Харкова знайшли коня-згубу

Харківські патрульні повернули власниці її коня-згубу, який розгулював містом

Новини Харкова: патрульні зупинили коня-згубу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, вдень 12 лютого на лінію 102 надійшов виклик про коня, який самостійно бігає вздовж Карачівського шосе. Поліцейські одразу вирушили на його пошук.

Обстеживши прилеглі вулиці, охоронці порядку виявили тварину. Їм вдалось наздогнати коня та зупинити його, схопивши за вуздечку.

Згодом поліцейські розшукали власницю та повернули їй коня. З її слів, кобила по кличці Бельгія самостійно перестрибнула через паркан та залишила територію конюшні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, як харківські патрульні врятували пораненого чоловіка та спіймали зловмисника.

Новини Харкова: патрульні зупинили коня-згубу


Источник:   Офіційний канал Патрульної поліції Харківської області
 Тэги:  полиція, харьков, харків
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