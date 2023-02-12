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12.02.2023  16:22   Рита Парфенова

Захисник із Харківщини загинув в боях під Бахмутом

9 лютого в боях під Бахмутом загинув житель села Підвисоке Ізюмського району Олександр Жирновий.

В боях під Бахмутом загинув житель села Підвисоке Ізюмського району Олександр Жирновий

Про це повідомляє телеграм канал Борівської селищної ради, передає РЕДПОСТ.

Олександру назавжди 40 років. У нього залишились дружина і син.

Він відстоював незалежність і територіальну цілісність рідної держави, боронив мир і спокій кожного з нас у складі Ізюмського батальйону територіальної оборони», – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль скорботи.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Донеччині у боротьбі з ворогом загинули харківські альпіністи.

Источник:   Борівська селищна рада
 Тэги:  некролог, харьков, харків
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