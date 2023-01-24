24.01.2023 18:48 Дмитро Колонєй

На Донеччині у боротьбі з ворогом загинули харківські альпіністи

Харківські спортсмени Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв пали, захищаючи Україну, у Соледарі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, Харківський клуб альпіністів втратив Олександра Заколодного та Григорія Григор'єва, які у перший день війни добровольцями пішли захищати Україну.

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Загинули чоловіки 21 січня 2023 року на Донеччині. Їхні тіла досі залишаються у Соледарі.

Обом альпіністам було по 35 років, служили в одному спецпідрозділі. Олександр був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей, працював віце-президентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.

Григорій мав звання кандидата у майстри спорту зі скелелазіння. Був марафонцем, змагався у триатлоні, працював у Харківській міськраді та на скеледромі "Вертикаль".



