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24.01.2023  18:48   Дмитро Колонєй

На Донеччині у боротьбі з ворогом загинули харківські альпіністи

Харківські спортсмени Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв пали, захищаючи Україну, у Соледарі.

Загинули у боротьбі з ворогом харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, Харківський клуб альпіністів втратив Олександра Заколодного та Григорія Григор'єва, які у перший день війни добровольцями пішли захищати Україну.  
 
 
Загинули чоловіки 21 січня 2023 року на Донеччині. Їхні тіла досі залишаються у Соледарі.  
 
Обом альпіністам було по 35 років, служили в одному спецпідрозділі. Олександр був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей, працював віце-президентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.  
 
Григорій мав звання кандидата у майстри спорту зі скелелазіння. Був марафонцем, змагався у триатлоні, працював у Харківській міськраді та на скеледромі "Вертикаль".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в боях за Бахмут загинув механізатор з Харківщини.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  смерть, некролог, харьков
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