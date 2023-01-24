24.01.2023 19:25 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення
Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 24 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківської області.
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На Куп’янському напрямку російські окупанти ведуть оборону та здійснили обстріли районів 4 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове.
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На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 7 населених пунктів Харківщини: Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка.
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