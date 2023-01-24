    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення
24.01.2023  19:25   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 24 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Обстріляли населені пункти вздовж лінії зіткнення окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківської області.
 
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти ведуть оборону та здійснили обстріли районів 4 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове.
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 7 населених пунктів Харківщини: Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка. 
 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агресія рф, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 