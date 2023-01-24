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24.01.2023  14:41   Дмитро Колонєй

Окупанти можуть наступати через кордон на Харківщині

Про те, з якого боку Харківщини можуть нападати на Україну війська РФ, поінформували у воєнній розвідці.

Можуть наступати через Харківщину окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, які є проблеми, зміни у формуваннях, у тактиці ворога та спрогнозував дії агресора:
 

Наступ ворога та зміни у формуванні та застосуванні вйськових підрозділів

  • існує ймовірність повторної спроби окупантів зайти на українську територію через кордон на Куп’янському напрямку;  
  • у лютому-березені будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках; 
  • чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог: якщо рік тому це були БТГр, батальйонні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон;
  • росіяни намагаються вести штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів з метою повного знищення українських позицій оборони;
  • ворог активніше буде застосовувати повітряно-десантні війська;
  • Росія розосередила стратегічну авіацію по різним аеродромам, включаючи аж Далекий Схід;
  • на сьогодні загроза і взагалі риторика застосування ядерної зброї не стоїть так актуально, як це було на початку осені. Цьому сприяли і заходи міжнародної спільноти щодо ядерної безпеки;
  •  проти нашої держави проводиться потужна інформаційна кампанія з метою розтягування наших сил та залякування населення;
  • в РФ заявляють, що «Вагнер» - приватна компанія, хоча у них немає закону про приватні військові компанії;
  • серед можливих дій для нейтралізації діяльності «Вагнера» — санкції, блокування фінансових потоків, обмеження в поставках озброєння.

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Проблеми військ та воєнпрому РФ 

  • дефіцит високоточних крилатих ракет таких як Калібр, Х-101 та Х-555 змусив агресора використовувати для обстрілів зенітні ракети;
  • росіяни не виробляють стільки зброї, скільки її втрачають;
  • бойове злагодження окупанти мали закінчити ще першого грудня, а закінчили першого січня;
  • російські найманці погоджуються воювати за 200-250 тисяч рублів на місяць;
  • росіяни, які стоять на першій лінії, воювати не хочуть, не хочуть іти в наступ, багато з них намагається себе покалічити або отримати легке поранення, щоб вже не повертатися на фронт;

ГУР свідомо вийшло зі своєю відкритою інформацією на суспільство: 

  • заради доведення меседжу, що розвідка розуміє все, що відбувається;
  • сигнал противнику, що ми знаємо про їхні плани;
  • з метою протидії ворожій дезінформації та пропаганді.
 
 
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агресія росії, наступ, харьков
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