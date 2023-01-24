24.01.2023 14:41 Дмитро Колонєй
Окупанти можуть наступати через кордон на Харківщині
Про те, з якого боку Харківщини можуть нападати на Україну війська РФ, поінформували у воєнній розвідці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, які є проблеми, зміни у формуваннях, у тактиці ворога та спрогнозував дії агресора:
Наступ ворога та зміни у формуванні та застосуванні вйськових підрозділів
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існує ймовірність повторної спроби окупантів зайти на українську територію через кордон на Куп’янському напрямку;
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у лютому-березені будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках;
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чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог: якщо рік тому це були БТГр, батальйонні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон;
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росіяни намагаються вести штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів з метою повного знищення українських позицій оборони;
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ворог активніше буде застосовувати повітряно-десантні війська;
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Росія розосередила стратегічну авіацію по різним аеродромам, включаючи аж Далекий Схід;
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на сьогодні загроза і взагалі риторика застосування ядерної зброї не стоїть так актуально, як це було на початку осені. Цьому сприяли і заходи міжнародної спільноти щодо ядерної безпеки;
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проти нашої держави проводиться потужна інформаційна кампанія з метою розтягування наших сил та залякування населення;
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в РФ заявляють, що «Вагнер» - приватна компанія, хоча у них немає закону про приватні військові компанії;
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серед можливих дій для нейтралізації діяльності «Вагнера» — санкції, блокування фінансових потоків, обмеження в поставках озброєння.
Проблеми військ та воєнпрому РФ
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дефіцит високоточних крилатих ракет таких як Калібр, Х-101 та Х-555 змусив агресора використовувати для обстрілів зенітні ракети;
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росіяни не виробляють стільки зброї, скільки її втрачають;
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бойове злагодження окупанти мали закінчити ще першого грудня, а закінчили першого січня;
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російські найманці погоджуються воювати за 200-250 тисяч рублів на місяць;
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росіяни, які стоять на першій лінії, воювати не хочуть, не хочуть іти в наступ, багато з них намагається себе покалічити або отримати легке поранення, щоб вже не повертатися на фронт;
ГУР свідомо вийшло зі своєю відкритою інформацією на суспільство:
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заради доведення меседжу, що розвідка розуміє все, що відбувається;
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сигнал противнику, що ми знаємо про їхні плани;
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з метою протидії ворожій дезінформації та пропаганді.
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