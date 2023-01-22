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22.01.2023  15:55   

РФ психологічно тисне на Україну загрозою нападу з боку Білорусі

Про це інформує воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Юсова:  
 
  • країна-агресорка публічно дозріла, щоб готувати своє населення до життя в стані війни;
  • вільний світ рішення прийняв: загарбник має зазнати поразки, Україна — перемогти;
  • ведеться робота з послаблення російського противника на всіх напрямках;
  • світ зробив колосальні кроки в зміні ставлення до війни в Україні і своїй готовності допомагати нашій державі перемогти загарбника;
  • дуже важливим є продовження економічного санкційного списку;
  • світ і Україна готуються і втілюють в життя стратегію притягнення злочинців до відповідальності;
  • Україна звільняє і продовжує звільняти окуповані території;
  • постійно відбуваються контакти та консультації з державами-партнерами;
  • Донбас, Соледар, Бахмут, Кремінна, наступ на Горіхове — один з небагатьох напрямків, де рашисти зосередили більшість своїх можливостей;
  • план окупантів щодо Бахмуту на сьогодні не вдався і не вдасться;
  • на Запорізькому напрямку росіяни перейшли до стратегічної оборони і намагаються посилювати її;
  • нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз війскового експерта, що окупанти мають мету наступати на Харківщину.

 

Тэги:  агрессия россии, украина
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