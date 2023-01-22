22.01.2023 15:55
РФ психологічно тисне на Україну загрозою нападу з боку Білорусі
Про це інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Юсова:
-
країна-агресорка публічно дозріла, щоб готувати своє населення до життя в стані війни;
-
вільний світ рішення прийняв: загарбник має зазнати поразки, Україна — перемогти;
-
ведеться робота з послаблення російського противника на всіх напрямках;
-
світ зробив колосальні кроки в зміні ставлення до війни в Україні і своїй готовності допомагати нашій державі перемогти загарбника;
-
дуже важливим є продовження економічного санкційного списку;
-
світ і Україна готуються і втілюють в життя стратегію притягнення злочинців до відповідальності;
-
Україна звільняє і продовжує звільняти окуповані території;
-
постійно відбуваються контакти та консультації з державами-партнерами;
-
Донбас, Соледар, Бахмут, Кремінна, наступ на Горіхове — один з небагатьох напрямків, де рашисти зосередили більшість своїх можливостей;
-
план окупантів щодо Бахмуту на сьогодні не вдався і не вдасться;
-
на Запорізькому напрямку росіяни перейшли до стратегічної оборони і намагаються посилювати її;
-
нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз війскового експерта, що окупанти мають мету наступати на Харківщину.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0