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22.01.2023  16:32   Дмитро Колонєй

Харківські винахідники завоювали нагороди Всеукраїнського турніру

Харківська команда стала призером національних змагань.


Харківські винахідники завоювали нагороди Всеукраїнського турніру
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, команда Холодногірського району «Кварк» успішно виступила у фінальному етапі ХХІІІ  Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, що дистанційно проходив з 14 по 19 січня 2023 року на базі Національного університету «Чернігівський  колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
 
Харків’яни вибороли ІІІ місце у командній першості та здобули три  призових місця в індивідуальному заліку.  
 
 
  
Харків представляли:
  • учень гімназії №13 Михайло Мікаілов,
  • учень спеціалізованої школи №87 Данило Іванченко,
  • учень школи №126 Михайло Медовкін (виборов ІІІ місце в особистій першості)
  • учні гімназії №152 Данило Росляков (ІІ місце)
  • Дмитро Яворівський (ІІІ місце).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про особливості та зміни вступної компанії 2023: року

 


Тэги:  харьков, призер, украина
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