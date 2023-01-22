22.01.2023 16:32 Дмитро Колонєй
Харківські винахідники завоювали нагороди Всеукраїнського турніру
Харківська команда стала призером національних змагань.
Харківські винахідники завоювали нагороди Всеукраїнського турніру
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Міськраду, команда Холодногірського району «Кварк» успішно виступила у фінальному етапі ХХІІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, що дистанційно проходив з 14 по 19 січня 2023 року на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
Харків’яни вибороли ІІІ місце у командній першості та здобули три призових місця в індивідуальному заліку.
Харків представляли:
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учень гімназії №13 Михайло Мікаілов,
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учень спеціалізованої школи №87 Данило Іванченко,
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учень школи №126 Михайло Медовкін (виборов ІІІ місце в особистій першості)
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учні гімназії №152 Данило Росляков (ІІ місце)
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Дмитро Яворівський (ІІІ місце).
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