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18.01.2023  18:54   Дмитро Колонєй

Харківські учні перемогли на Всеукраїнському турнірі юних хіміків

Змагання, на яких тріумфували харківські учні, проходили на базі Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Перемогли на Всеукраїнському турнірі юних хіміків харківські учні
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, збірна команда Салтівського району перемогла в XXVIII Всеукраїнському турнірі юних хіміків, який проходив з 13 по 18 січня 2023 року на базі Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
 
 
У складі харківської команди, яка змагалася з 15 командами з 11 регіонів України, увійшли чотири учня:
  • учениці гімназії №144 Еліна Камалова (капітан команди), 
  • Марія Симоненко
  • Каріна Ванян,
  • учень гімназії №23  Данило Гунько. 
Керівники команди: Світлана Лашина та Валентина Гордієнко - вчителі хімії гімназій №144 та №23, відповідно.
 
Перемогли на Всеукраїнському турнірі юних хіміків харківські учні
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  победители, школьники, харьков
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