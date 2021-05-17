Новости Харькова: Стали известны команды,получившие поддержку программы «UPSHIFT Украины»

17.05.2021 17:49

Пять молодежных команд из Харькова стали победителями программы «UPSHIFT Украины» (ФОТО)

В Харькове завершилась глобальная инновационная программа «UPSHIFT Украины», где для реализации отобрали пять лучших молодежных проектов.

Напомним, программу воплощает ЮНИСЕФ совместно с Фондом «Профессиональное развитие Харькова», Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и при поддержке ING Bank. По результатам «UPSHIFT Украины» пять молодежных команд получили финансирование и менторскую поддержку своих проектов.

Всего в программе приняли участие 10 команд из Харькова. Они прошли серию обучающих тренингов по методологии «Human Centered Design» (дизайн, ориентированный на человека), где с помощью менторов работали над разработкой собственных проектов, исследовали выбранную проблему, изучали целевую аудиторию, генерировали идеи и тестировали прототипы своих решений. В результате команды были подготовлены к реализации проектов, а пять из них получили финансирование и дальнейшую менторскую поддержку. Следующие три месяца выбранные пять команд будут воплощать свои проекты в жизнь.

«Мы пытались поддержать команды, которые больше всего нуждаются в нашей помощи и вовлеченности в процесс реализации. В любом случае, в рамках «UPSHIFT Украины» все участники и участницы получили навыки и компетенции, которые позволят им не только реализовать свои инициативы, но и помогут им в дальнейшем как в профессиональной, так и личной жизни», - отметила руководитель программы «UPSHIFT Украины» Марина Ладыженская.

Жюри программы выбрало молодежные проекты, направленные на профориентацию и популяризацию рабочих профессий, предупреждение наркотической зависимости у подростков, противодействие буллингу в школе, сексуальное образование подростков с особыми образовательными потребностями, привлечение внимания к психологическому здоровью молодежи.

«В течение работы с командами мы увидели глубокое понимание и проработанность их проектов. Они очень разноплановые и затрагивают важные, иногда трудные вопросы в обществе. Это в очередной раз доказывает, что наша молодежь неравнодушная, сознательная и готова брать на себя ответственность. Мы же, со своей стороны, стараемся предоставить больше возможностей для развития молодежи и поддерживать их идеи и стремления», - прокомментировала заместитель директора департамента - начальник управления по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан.