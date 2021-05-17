17.05.2021 17:54

В Харькове развивают сеть библиотек (ФОТО)

В городе продолжат развивать библиотечную сеть и создавать комфортные условия для интеллектуального досуга харьковчан.

Об этом 17 мая заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов после посещения Центральной библиотеки им. А. П. Чехова. Он пообщался с сотрудниками библиотеки, а также ознакомился с ходом выполнения ремонтных работ.

Как рассказала директор учреждения Марина Кузнецова, за последние 10 лет библиотека кардинально изменилась, при чем это касается как материально-технической части, так и ее функционального наполнения.

«На первом месте, конечно же, находится чтение. Однако большой популярностью пользуется и компьютерный зал, есть бесплатный доступ к сети Интернет, регулярно проводятся массовые культурные мероприятия, работают студии и кружки. Кроме того, в этом году появится так называемая литературная гостиная с мягкими диванами, большим телевизором и декоративным камином, где, помимо всего прочего, будут проводиться выставки картин», - рассказала Марина Кузнецова.

В свою очередь Игорь Терехов отметил, что создание комфортных условий для интеллектуального досуга харьковчан является важным направлением работы городской власти.

«Для Харькова очень важно, чтобы библиотеки развивались. Тем более, что это уже не библиотеки в формальном смысле этого слова. Это не одни книги и читальные залы, это своеобразные центры досуга. Сюда могут прийти люди любых возрастных категорий - почитать книгу, обучиться работать на компьютере, просто пообщаться, спеть или даже станцевать. Это некий клуб по месту жительству, и для нас очень важно, чтобы это развивалось, внедрялось во всех районах города», - подчеркнул Игорь Терехов.