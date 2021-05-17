17.05.2021 18:19

Подтвержден высокий рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова

Национальное рейтинговое агентство «ІВІ-Rating» подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне uaA + с прогнозом «в развитии» и рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают отличную инвестиционную привлекательность и высокую способность города рассчитываться по своим обязательствам. Прогноз «в развитии» указывает на высокую вероятность изменения кредитного рейтинга на протяжении года. В настоящее время такой прогноз применяется ко всем субъектам рейтингования. Он обусловлен усилением неопределенности относительно действия органов власти и хозяйствующих субъектов в случае обострения эпидемиологической ситуации в Украине и мире.

По мнению рейтингового агентства «IBI-Rating», Харьков имеет мощный промышленный комплекс, характеризуется значительным удельным весом высокотехнологичных и инновационных предприятий, продукция которых реализуется, в частности, на экспорт. Объем экспорта товаров из Харькова в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 12,7 млн долл. США и составил 926,5 млн долл. США (против 913,8 млн долл. США в 2019 году). Также город имеет существенный объем экспорта услуг. Так, сальдо внешнеэкономической деятельности по торговле услугами Харькова (в расчете на 1 человека) за 2020 год составило 218,8 долл. США (против 115,3 долл. США по стране в целом).

Кроме того, отмечено, что показатели бюджета города по собственным доходам 2020 года были выполнены на 100,1%. Их объем в расчете на одного жителя составляет 8,33 тыс. грн, что превышает показатель по Украине в целом. Это свидетельствует о взвешенном планировании и эффективном управлении доходами, что снижает чувствительность бюджета к негативным факторам.

По информации рейтингового агентства, в Харькове локализованы ключевые органы государственной власти региона. Город является крупным логистическим узлом, через который проходит ряд транспортных потоков общегосударственного значения, повыщающих его роль в масштабах Украины. Кроме того, преимуществами Харькова является наличие качественной промышленной и торговой инфраструктуры, что способствует развитию бизнеса. Местные власти проводят активную работу в направлении поддержки предпринимательства, создания положительного имиджа города и реализации инвестиционных проектов, направленных на его развитие.