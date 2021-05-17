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17.05.2021  18:22   

Работникам «Харьковзеленстроя» будут предоставлять общежитие (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 17 мая посетил сад им. Шевченко и провел встречу с работниками СКП «Харьковзеленстрой».

Игорь Терехов 17 мая посетил сад им. Шевченко и провел встречу с работниками СКП «Харьковзеленстрой»

Он поблагодарил коммунальщиков за нелегкий труд и вручил лучшим работникам Благодарности городского головы.
 
«Мы все видим результаты вашей работы. Я был и в теплицах, и на Мемориале, когда там высаживали цветы, а сад Шевченко, где мы сейчас находимся, - вообще одно из самых красивых мест в Харькове. Я понимаю, что очень тяжело вам работать на земле, особенно в такой зной, поэтому низкий поклон вам за ваш труд», - отметил Игорь Терехов.
 
Во время общения с исполняющим обязанности Харьковского городского головы был поднят вопрос жилья для иногородних работников предприятия.
 
«Я думаю, что вам, а также работникам еще двух-трех коммунальных предприятий общежитие необходимо. Мы рассмотрим этот вопрос, потому что приезжать каждый день на работу из области и ехать обратно, это накладно и по деньгам, и по времени. А так вы сможете работать в Харькове, а на выходные ездить домой», - подчеркнул Игорь Терехов.

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Тэги:  харьковзеленстрой, харьков, озеленители, терехов, сад шевченко
 
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