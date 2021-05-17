Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 17 мая посетил сад им. Шевченко и провел встречу с работниками СКП «Харьковзеленстрой».
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, найдите с оппонентом общие интересы, установив личный контакт.
Ясное утро сменят пасмурные день и вечер. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
17 мая 1991 года стало важным и знаменательным в жизни всех пользователей Всемирной Паутины: появился первый интернет-сервер.
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