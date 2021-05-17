17.05.2021 18:30

Игорь Терехов рассказал про планы на "Металлист" и связь с Ярославским

Про планы и главные цели городской власти относительно "Металлиста", про связь с Александром Ярославским. Об этом и не только рассказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал журналистам одного из спортивных YouTube-каналов.



Игорь Терехов рассказал про планы на "Металлист" и связь с Ярославским



Как сейчас Вы следите за тем что происходит вокруг бренда "Металлиста"? Городская власть уже делала заявления с просьбой передать инфраструктуру. Как Вы можете помочь этому проекту?

Если нам передадут стадион "Металлист", мы его забираем в город, забираем футбольную академию и футбольную базу "Металлист". Эта инфраструктура будет принадлежать городу. Мы сможем ее содержать и при необходимости тратить финансы на усовершенствование этой базы, потому что многое там уже пришло в негодность. Нам нужно все это восстанавливать. Мы готовы все это приводить в порядок. А ФК "Металлист" будет тренироваться на футбольной базе в пос. Высокий, будет играть на стадионе "Металлист". Будет работать футбольная академия, там будут дети заниматься, которые постепенно будут переходить в "большой" футбол.

Вы сейчас общаетесь с Ярославским? Он сейчас в прессу вышел и сказал, что если не начать ремонтировать уже сейчас, то можно не успеть к Еврокубкам.

Я общаюсь с Ярославским, я этого не скрываю. Каждый должен пройти свой путь. Менеджмент "Металла", а впоследствии "Металлиста" должен пройти свой путь по селекции игроков, тренерскому составу. А город должен забрать в коммунальную собственность футбольный клуб, стадион, базу и академию и приводить это в порядок. Рассчитать так силы и средства, чтобы при вхождении команды в Еврокубки, стадион должен быть уже аттестован.

Вы так уверенно говорите, я так понимаю, что Вы рассчитываете, что в городском бюджете найдутся деньги на то, чтобы все это облагородить. А там суммы немаленькие....

Есть большие суммы, есть небольшие суммы, есть разумный компромисс в любых решениях. У нас есть понимание, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую... У нас же работают профессионалы. Это для нас не первый и дай Бог не последний объект инфраструктуры. Мы возводим такие объекты, которые другие города не могут себе позволить. Поэтому мы понимаем что и как и в какое время нужно делать.

Хотел узнать вашу позицию. Я знаю, что будут дискуссии по поводу того, для чего город должен ремонтировать стадион. С другой стороны это объект, который будет использоваться для города, для людей, которые тут живут...

Прежде всего ФК "Металлист" как и стадион - это имидж города Харькова. Сборная Украины будет играть тут - это имидж страны. Будут приехжать сюда футбольные команды, болельщики из других городов. Это т.н. мультипликативный эффект, когда в Харьков будут приезжать люди, тратить тут свои деньги, проживать. Соответственно здесь будет развиваться сопутствующий бизнес. Для нас это очень важно. Когда приезжают в город Харьков и друг другу говорят о Харькове - это не только имидж, а и финансовые возможности для города.

Напомним, Александр Ярославский рассказал, что в первой лиге уже не будет "Металла", там будет "Металлист".

