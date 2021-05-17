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17.05.2021  17:19   

Стрельба из лука: Харьковчане выиграли домашний Кубок городского головы (ФОТО)

Всеукраинские соревнования «Кубок Харьковского городского головы» по стрельбе из лука состоялись 13-16 мая на спортивной базе СДЮСШОР «Коммунар».

Новости Харькова: Лучники Харькова выиграли всеукраинский Кубок городского головы
В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Харькова, Киева, Сумской и Черкасской областей. Участники соревнований состязались в категориях классический и блочный лук.
 
Весь пьедестал почета в категории классического лука среди мужчин в личном зачете заняли харьковские спортсмены: 1 место – Виктор Рубан, 2 место – Артем Мелехов, 3 место - Александр Сердюк.
 
Среди женщин в этой категории харьковчанки завоевали первые два места: 1 место – Дарья Павличенко, 2 место – Татьяна Альшаева, 3 место у спортсменки из Черкасской области Софии Новицкой.
 
В категории блочный лук в личном зачете также все призовые места заняли харьковские спортсмены: 1 место – Вадим Головко, 2 место – Виктор Галазюк, 3 место – Александр Соколов.
 
Среди женщин этой категории харьковчанка Елена Гриншпун заняла 2 место, победительницей стала киевлянка Ксения Шкляр, 3 место у киевлянки Виктории Кардаш.
 
В командном первенстве среди смешанных команд в классическом луке победителем стала команда «Харьков-2» (Виктор Рубан, Екатерина Дубровина), 2 место завоевала команда «Киев» (Валерий Пицюга, Ольга Вепринцева), 3 место - команда «Харьков-1» (Максим Колесник, Дарья Павличенко).
 
В командном первенстве среди смешанных команд в блочном луке победителем стала команда «Киев-Харьков» (Ксения Шкляр, Дмитрий Шуть), 2 место заняла команда «Сумы-Харьков» (Ксения Демьяненко, Тарас Трифанов), 3 место у команды «СДЮСШОР» (Елена Гриншпун, Александр Середа).
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стрельба из лука, кубок городского головы, харьков, победители и призеры
 
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