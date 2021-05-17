Новости Харькова: Лучники Харькова выиграли всеукраинский Кубок городского головы

17.05.2021 17:19

Стрельба из лука: Харьковчане выиграли домашний Кубок городского головы (ФОТО)

Всеукраинские соревнования «Кубок Харьковского городского головы» по стрельбе из лука состоялись 13-16 мая на спортивной базе СДЮСШОР «Коммунар».

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Харькова, Киева, Сумской и Черкасской областей. Участники соревнований состязались в категориях классический и блочный лук.

Весь пьедестал почета в категории классического лука среди мужчин в личном зачете заняли харьковские спортсмены: 1 место – Виктор Рубан, 2 место – Артем Мелехов, 3 место - Александр Сердюк.

Среди женщин в этой категории харьковчанки завоевали первые два места: 1 место – Дарья Павличенко, 2 место – Татьяна Альшаева, 3 место у спортсменки из Черкасской области Софии Новицкой.

В категории блочный лук в личном зачете также все призовые места заняли харьковские спортсмены: 1 место – Вадим Головко, 2 место – Виктор Галазюк, 3 место – Александр Соколов.

Среди женщин этой категории харьковчанка Елена Гриншпун заняла 2 место, победительницей стала киевлянка Ксения Шкляр, 3 место у киевлянки Виктории Кардаш.

В командном первенстве среди смешанных команд в классическом луке победителем стала команда «Харьков-2» (Виктор Рубан, Екатерина Дубровина), 2 место завоевала команда «Киев» (Валерий Пицюга, Ольга Вепринцева), 3 место - команда «Харьков-1» (Максим Колесник, Дарья Павличенко).

В командном первенстве среди смешанных команд в блочном луке победителем стала команда «Киев-Харьков» (Ксения Шкляр, Дмитрий Шуть), 2 место заняла команда «Сумы-Харьков» (Ксения Демьяненко, Тарас Трифанов), 3 место у команды «СДЮСШОР» (Елена Гриншпун, Александр Середа).