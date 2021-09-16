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16.09.2021  20:39   

От богатырских игр до футкорта: на выходных под Харьковом пройдет этнофестиваль

Фестиваль «Алексеевская крепость» состоится под Харьковом 18-19 сентября 2021 года и будет посвящен 290-й годовщине строительства украинской оборонной линии.


Сайт ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, гостям фестиваля будут предложены творческие мастер-классы, богатырские игры, тир для стрельбы из лука и другие развлечения для всей семьи.
 
Программа фестиваля также предпогает увлекательный лабиринт, семейный квест, детскую площадку, фудкорт, территория релакса, анимацию, драйвовый барабанный круг.
 
На празднике выступят 290 артистов и творческих коллективов, среди которых «Євшан – зілля», «Яры», «Фольк классик бэнд», «Хор одиноких сердец сержанта Пеппера», Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца и многие другие самобытные исполнители.
 
Кроме этого, гостям праздника обещают приготовить самый большой в Украине котел с полевым кулешом.
 
Также планируется официальное открытие веломаршрута крепостями Слобожанщины «TourDeFort».
 
Напомним, ранее мы писали о прошедшем в Харькове Восьмом спортивном фестивале «Kharkiv Sport City», приуроченном ко Дню физкультуры и спорта.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  алексеевская крепость, фестиваль, харьков, футкорт, стрельба из лука, богатырские игры
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