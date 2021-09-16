16.09.2021 20:39
От богатырских игр до футкорта: на выходных под Харьковом пройдет этнофестиваль
Фестиваль «Алексеевская крепость» состоится под Харьковом 18-19 сентября 2021 года и будет посвящен 290-й годовщине строительства украинской оборонной линии.
Сайт ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, гостям фестиваля будут предложены творческие мастер-классы, богатырские игры, тир для стрельбы из лука и другие развлечения для всей семьи.
Программа фестиваля также предпогает увлекательный лабиринт, семейный квест, детскую площадку, фудкорт, территория релакса, анимацию, драйвовый барабанный круг.
На празднике выступят 290 артистов и творческих коллективов, среди которых «Євшан – зілля», «Яры», «Фольк классик бэнд», «Хор одиноких сердец сержанта Пеппера», Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца и многие другие самобытные исполнители.
Кроме этого, гостям праздника обещают приготовить самый большой в Украине котел с полевым кулешом.
Также планируется официальное открытие веломаршрута крепостями Слобожанщины «TourDeFort».
Напомним, ранее мы писали о прошедшем в Харькове Восьмом спортивном фестивале
«Kharkiv Sport City», приуроченном ко Дню физкультуры и спорта.
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