16.09.2021 20:39

От богатырских игр до футкорта: на выходных под Харьковом пройдет этнофестиваль

Фестиваль «Алексеевская крепость» состоится под Харьковом 18-19 сентября 2021 года и будет посвящен 290-й годовщине строительства украинской оборонной линии.



Сайт ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, гостям фестиваля будут предложены творческие мастер-классы, богатырские игры, тир для стрельбы из лука и другие развлечения для всей семьи.

Программа фестиваля также предпогает увлекательный лабиринт, семейный квест, детскую площадку, фудкорт, территория релакса, анимацию, драйвовый барабанный круг.

На празднике выступят 290 артистов и творческих коллективов, среди которых «Євшан – зілля», «Яры», «Фольк классик бэнд», «Хор одиноких сердец сержанта Пеппера», Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца и многие другие самобытные исполнители.

Кроме этого, гостям праздника обещают приготовить самый большой в Украине котел с полевым кулешом.

Также планируется официальное открытие веломаршрута крепостями Слобожанщины «TourDeFort».

Напомним, ранее мы писали о прошедшем в Харькове Восьмом спортивном фестивале «Kharkiv Sport City», приуроченном ко Дню физкультуры и спорта.