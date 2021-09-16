16.09.2021 19:41 Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропал без вести татуированный мужчина с Основы (фото)

В Харькове неделю разыскивается 44-летний Юрий Сапранов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальнве сети, в Харькове 9 сентября 2021 года из дома по улице Редина (Основянский район) вышел одетый в клетчатую рубашку, синие джинсы и кроссовки 44-летний Юрий Сапранов - голубоглазый и темноволосый татуированный мужчина с жировиком в верхней части головы и пропал.

Приметы: рост 180 см., среднего телосложения.

Особые приметы: татуировки на пальцах обеих рук, на спине "большой корабль", на плечах погоны, на груди справа "Николай Чудотворец" , на правом предплечье "женщина-воин", на правой ноге от бедра до колена "змея", на стопах обеих ног "надписи".

При наличии информации звоните по телефонам 968-77-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 14 сентября 2021 года около 18:00 пропал 13-летний Егор Петрищев, который вышел на прогулку и до настоящего времени не вернулся.