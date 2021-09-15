15.09.2021 11:15 Виталий Хиневич

Ушел гулять и не вернулся: в Харькове ищут пропавшего ребенка

Вечером 14 сентября около 18:00 13-летний Егор Петрищев, 2008 года рождения вышел на прогулку и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что пропавший подросток ранее неоднократно уходил из дому.

Приметы:

на вид 12-14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие.

На момент исчезновения был одет в черную кофту с капюшоном оранжевого цвета, спортивные штаны черного цвета, синие мокасины.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Егора Петрищева или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону (057) 700-43-04 или в полицию на линию «102».