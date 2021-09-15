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15.09.2021  11:15   Виталий Хиневич

Ушел гулять и не вернулся: в Харькове ищут пропавшего ребенка

Вечером 14 сентября около 18:00 13-летний Егор Петрищев, 2008 года рождения вышел на прогулку и до настоящего времени не вернулся.

В Харькове пропал ребенок
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что пропавший подросток ранее неоднократно уходил из дому. 
 
Приметы: 
 
на вид 12-14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие.
 
На момент исчезновения был одет в черную кофту с капюшоном оранжевого цвета, спортивные штаны черного цвета, синие мокасины.
 
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Егора Петрищева или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону (057) 700-43-04 или в полицию на линию «102».
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харькова, поиск человека
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