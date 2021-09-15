Ушел гулять и не вернулся: в Харькове ищут пропавшего ребенка

Вечером 14 сентября около 18:00 13-летний Егор Петрищев, 2008 года рождения вышел на прогулку и до настоящего времени не вернулся.
Комментариев: 0
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.
15 сентября 1885 года состоялось официальное открытие Харьковского практического технологического института.
влажность:
давление:
ветер: