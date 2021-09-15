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15.09.2021  11:34   Рита Парфенова

В Харькове экспедитор получил пулю посреди улицы (фото)

62-летнего мужчину госпитализировали с пулевым ранением шеи и челюсти.

Экспедитора ранили на улице Беркоса в Харькове

О стрельбе на улице Беркоса в Холодногорском районе Харькова РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В начале третьего ночи 13 сентября правоохранителям сообщили о доставленном в больницу мужчине с пулевым ранением. Пострадавшим оказался 62-летний экспедитор.

Как выяснилось, около часа ночи мужчина вышел на улицу Беркоса и ждал служебный автомобиль. В это время к нему подъехала неизвестная машина, водитель которой совершил несколько выстрелов из пистолета в его сторону. После этого машина уехала.

Раненого экспедитора доставили в больницу с пулевым ранением шеи и челюсти. Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Стрелявшего полицейские установили на следующий день. Им оказался 34-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и причинение телесных повреждений. Мотивы своего поступка мужчина не объясняет.

Изъятое пневматическое оружие направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователем возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Все обстоятельства и мотив поступка злоумышленника выясняют следователи.

Напомним, утром 5 сентября на дороге по проспекту Любови Малой в Харькове произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся ранением из травматического оружия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, харьков
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