В Харькове экспедитор получил пулю посреди улицы (фото)

62-летнего мужчину госпитализировали с пулевым ранением шеи и челюсти.
О стрельбе на улице Беркоса в Холодногорском районе Харькова РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В начале третьего ночи 13 сентября правоохранителям сообщили о доставленном в больницу мужчине с пулевым ранением. Пострадавшим оказался 62-летний экспедитор.
Как выяснилось, около часа ночи мужчина вышел на улицу Беркоса и ждал служебный автомобиль. В это время к нему подъехала неизвестная машина, водитель которой совершил несколько выстрелов из пистолета в его сторону. После этого машина уехала.
Раненого экспедитора доставили в больницу с пулевым ранением шеи и челюсти. Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
Стрелявшего полицейские установили на следующий день. Им оказался 34-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и причинение телесных повреждений. Мотивы своего поступка мужчина не объясняет.
Изъятое пневматическое оружие направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователем возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Все обстоятельства и мотив поступка злоумышленника выясняют следователи.
Напомним, утром 5 сентября на дороге по проспекту Любови Малой в Харькове произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся ранением из травматического оружия.
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